Gazzetta – Senza Anguissa ci sarà la grande occasione per Billing. Un giocatore speciale che Napoli non ha scoperto fino in fondo

Con l’infortunio di André-Frank Zambo Anguissa, ci sarà più spazio per Philip Billing. Il centrocampista danese, arrivato a gennaio dal Bournemouth, ha ben impressionato contro il Como e in occasione delle prossime sfide, avrà più spazio a disposizione per dimostrare il proprio valore. Ne scrive La Gazzetta dello Sport.

“Ha voluto Napoli per Conte e per mettersi alla prova dopo anni in Inghilterra, dove la sua fisicità è stata per anni un’arma fondamentale nella scalata del Bournemouth: tra Premier League e Championship, ha collezionato 201 presenze, condite da 31 gol e 20 assist. Philip è un giocatore speciale, che Napoli non ha ancora scoperto fino in fondo. E ora avrà la grande occasione di potersi dimostrare all’altezza del compito. Senza Anguissa, toccherà a Billing garantire equilibrio, fisicità e assalti senza palla. Un compito forse ingrato, ma che il centrocampista danese sembra pronto ad affrontare. Senza paura”.