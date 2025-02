Gazzetta – 3-5-2 o 4-3-3? Questa la scelta di Conte per Napoli-Inter

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive a proposito della questione modulo in casa Napoli. Secondo quanto riportato, contro l’Inter Antonio Conte sembra intenzionato a riproporre il 3-5-2 visto nelle ultime due partite contro Lazio e Como (anche considerato l’infortunio di Anguissa), ma non è nemmeno da escludere un ritorno al 4-3-3.

“Antonio Conte stava valutando l’ipotesi di riproporre il 4-3-3, ma l’infortunio di Anguissa lo ha costretto a rivedere i suoi piani. Al momento la soluzione più probabile è affidarsi agli stessi undici di Como: dunque ancora 3-5-2 (sarebbe la terza consecutiva), con Billing al posto di Anguissa e Raspadori accanto a Lukaku davanti. Ecco, proprio l’esplosione di Jack è uno dei motivi per cui si fa fatica a tornare indietro, anche se Mathias Olivera adesso è davvero pronto a riprendersi una maglia da titolare a sinistra. Resta questo il ballottaggio a due giorni dalla supersfida del Maradona: dovesse giocare l’uruguaiano, allora via al 4-3-3 con Spinazzola nel tridente offensivo, come già accaduto a 24 Firenze”.