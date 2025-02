Garcia torna sul Napoli: “Amavo tutto, tranne l’interferenza di De Laurentiis. Ma il tempo è galantuomo…”

Rudi Garcia, Ct del Belgio ed ex allenatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a L’Equipe. Tra gli argomenti, si è ritornati anche alla sua esperienza in azzurro, terminata con un esonero dopo appena 5 mesi. A tal proposito, queste le sue parole “C’è un’espressione italiana che recita così: “Il tempo è galantuomo”. La si può tradurre in questo modo: il tempo ristabilisce la verità e rimette ogni cosa a posto. Quando sono stato esonerato li ho lasciati al quarto posto e , con altri due allenatori, sono arrivati decimi. Ci eravamo anche quasi qualificati agli ottavi di Champions League. Non ho fatto tutto come andava fatto, ma ero nel giusto. I risultati che ne sono seguiti dimostrano gli errori commessi da De Laurentiis. Ma di Napoli amavo tutto: la città, lo stadio, i tifosi, la squadra. Tranne l’interferenza del suo presidente”.