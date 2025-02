Enrico Fedele, operatore di mercato, è intervenuto ai microfoni di Televomero per parlare dell’andamento del Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“Prima della gara contro il Como avevo detto che il Napoli aveva l’80% di possibilità di vincere lo scudetto. Ora per me il Napoli ha il 90% di possibilità di vincere lo scudetto. La mia non è una provocazione e sai perché? Con l’Inter sarà la partita della vita, dopo non ci saranno più alternative, sarà l’unica partita che ti permette di riabilitarti”.