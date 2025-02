Cm.com – Osimhen, lo United potrebbe inserire Hojlund nella trattativa. I dettagli

Uno dei temi che più scotta in casa Napoli è quello legato al futuro di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, attualmente in prestito al Galatasaray, può partire la prossima estate mediante una clausola di circa 75 milioni di euro. Tra le pretendenti, una delle più chiare è il Manchester United che, sotto la guida di Ruben Amorim, potrebbe operare l’ennesima rivoluzione. Una delle idee con la quale gli inglesi potrebbero provare a convincere il Napoli riguarda l’inserimento di una contropartita tecnica: Rasmus Hojlund. Il centravanti danese, prelevato dall’Atalanta nell’estate del 2023 per oltre 70 milioni di euro più 10 di bonus, non ha convinto appieno il tecnico portoghese. Dunque, in estate potrebbe essere tra i sacrificati. Tra l’altro, il suo profilo piaceva anche in casa Napoli, prima che il calciatore partisse in direzione Manchester. Un’idea potrebbe essere un’offerta di 40 milioni più il cartellino del danese, ma è tutto da vedere. A riportare è il portale Calciomercato.com.