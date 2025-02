Chiariello distrugge la Juve: “200 milioni investiti per lottare per il quarto posto. C’è ancora chi rimpiange Giuntoli…”

Umberto Chiariello ha parlato ai microfoni di Radio Crc della Juventus, facendo un bilancio di quest’anno: “I bianconeri hanno investito 200 milioni più 60 per i riscatti, fallendo miseramente e dovendosi accontentare di lottare per il quarto posto. A Napoli c’è ancora chi rimpiange Giuntoli, autore di questo disastro. Io come tanti pensavo che Thiago Motta potesse essere il tecnico giusto per il Napoli lo scorso anno, ad oggi guardo con perplessità quello che sta facendo. L’ex Bologna è in discussione e secondo la Gazzetta a fine stagione può già essere sostituito”.