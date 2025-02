CdS – Infortuni Napoli, errori nella preparazione? I dati dicono altro. I dettagli

Nel mese di febbraio, il Napoli è stato falcidiato da infortuni. L’ultimo rimediato da André-Frank Zambo Anguissa – che gli impedirà di prender parte al big match Napoli-Inter – ha scatenato un enorme dibattito. Lo staff di Conte sta lavorando al meglio per prevenirli? A tal proposito, l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha raccolto dei dati che sembrano dar ragione al lavoro svolto a Castel Volturno. Infatti, secondo questi, i partenopei risultano essere la terza miglior squadra della Serie A per numero di infortuni stagionali (14), superati solo dal Cagliari (8) e dal Lecce (13). Di questi 14, 8 sono di carattere muscolare, mentre 6 di tipo traumatico. Statistiche che raccontano come ci sia stato un buon lavoro di prevenzione da parte del preparatore Costantino Coratti e del medico Raffaele Canonico. Nelle retrovie di questa classifica, appaiono con 30 stop la Juventus, l’Inter (31 infortuni), il Bologna (32) e nell’ultima casella l’Atalanta, con ben 34 stop.