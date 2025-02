Buongiorno a Crc: “Infortunio? Ho dovuto lavorare tanto per recuperare, ma ora sto bene. Difesa a 3 o a 4? Mi adatto a cosa chiede il mister. Inter? Ci stiamo preparando tatticamente e fisicamente”

Alessandro Buongiorno, calciatore del Napoli, è stato intervistato da Radio Crc, emittente partner della società. In questa, il difensore ha parlato del suo rientro in campo, di come i partenopei si stanno preparando per l’Inter e di come si voglia mettere alle spalle la delusione rimediata a Como. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Come è andato il recupero? Non è stato un bell’infortunio. Ho dovuto lavorare tanto per recuperare. Non è stato facile guardare i compagni da lontano, ma adesso mi sento bene e in forma, sono contento di poter dare il mio contributo”.

“Nelle ultime partite hai giocato in una difesa a 3, come ti sei trovato? Mi sono trovato bene. Giochiamo e ci alleniamo tutti i giorni, sicuramente c’è una bella alchimia tra di noi al di là del modulo. Cambiano alcuni movimenti e pressioni, ma l’importante è che ci sia lo spirito giusto”.

“Contro la Lazio hai giocato al centro, contro il Como sulla sinistra, dove ti senti più a tuo agio? Mi metto a disposizione del mister. Non ho una preferenza, dove mi viene chiesto io gioco. L’importante è lavorare, ci stiamo impegnando molto insieme e conta trovare la giusta alchimia”.

“Siete la miglior difesa insieme alla Juventus, dove c’è bisogno di migliorare? Deve esserci sempre la massima concentrazione e disponibilità in tutte le fasi. Non mi piace parlare di difesa o difensori, ma di fase difensiva. Tutti devono contribuire a difendere la porta, in modo da non subire gol. Parte tutto da qui”.

“Quanto è importante il ritorno di Olivera e di Spinazzola? Sono calciatori imporanti. Siamo contentissimi del loro rientro, che siano disponibili ad allenarsi e daranno sicuramente il loro contributo”.

“È dal gruppo che si riparte dopo la sconfitta di Como? Assolutamente sì, dobbiamo azzerare quella partita. Stiamo lavorando per l’Inter, il segreto è rimanere coesi e lavorare tanto, come abbiamo fatto per arrivare a questa partita il più preparati possibile”.

“Come si affronta una squadra come l’Inter? Si tratta di una compagine forte. La stiamo preparando a livello tattico e fisico. Anche durante gli allenamenti cerchiamo di proporre cosa ci aspettiamo dalla partita, poi passa tutto dalla nostra voglia e dal nostro spirito”.

“Qual è il punto di forza dei nerazzurri? Sicuramente sono molto forti, forse la squadra da battere. Il loro obiettivo era quello di vincere lo scudetto fin dall’inizio. Noi dal nostro punto di vista dovremo cercare di mantenere i ritmi alti e vincere i tanti duelli che ci saranno”.

“Quanto aiuto possono darvi i tifosi? Una carica incredibile, che può arrivare da loro e sono sicuro che non mancherà. Il loro supporto sarà fondamentale”.