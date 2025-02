Billing: “Napoli è una città che ti ama,i tifosi sono straordinariamente calorosi”

Il Napoli ha avuto il piacere di intervistare Billing che ha condiviso le sue emozioni, i suoi sogni e la sua visione del calcio. Queste le sue parole:

“Il calcio è sempre stato una parte fondamentale della mia vita. Fin da piccolo, la mia unica aspirazione era giocare a calcio. Quando ero ragazzino, il mio idolo era Ronaldinho, soprattutto durante la sua giovinezza al Barcellona. La sua abilità, il suo sorriso e la sua passione mi ispiravano a scendere in campo. Passavo ore nel campetto vicino casa, cercando di emulare le sue giocate, sognando di diventare come lui. Oltre a Ronaldinho, c’erano i grandi nomi del calcio come Maradona e Pelé. Anche se questi campioni giocavano prima della mia epoca, sono sempre stati figure che mi hanno fatto amare il calcio, rendendo il sogno di diventare calciatore ancora più grande”.

“Le emozioni più forti che il calcio mi ha regalato sono state sia nei momenti di gioia che in quelli difficili. La felicità più grande arriva quando le cose vanno bene, quando i risultati sono positivi e il lavoro in campo dà i suoi frutti. Ma il calcio ti insegna anche a perseverare nei momenti più bui. Quando le cose non vanno come sperato, l’unica via è continuare a lavorare sodo. È proprio in quei momenti che il duro lavoro ripaga, e vedere i frutti di un impegno costante è una delle gioie più grandi che si possano provare. Tuttavia, l’importante è mantenere sempre la stessa mentalità, che le cose vanno bene o male: non esaltarsi troppo nei momenti di successo e non lasciarsi abbattere quando le cose non girano come si vorrebbe”.

“Da bambino, il mio sogno era giocare nella Champions League e, più tardi, partecipare al Mondiale. Immaginavo di giocare per un grande club, ma ora che sono a Napoli, posso dire che probabilmente questo è il traguardo più alto della mia carriera. Napoli è una città che ti ama, i tifosi sono straordinariamente calorosi, e ogni volta che scendi in campo, senti il loro sostegno in modo palpabile. Questo amore ti spinge a dare il massimo, a giocare con il cuore e con una passione che ti fa sentire invincibile”.

“Fuori dal campo, sono una persona semplice. Non mi piacciono le luci della ribalta. Quando non sono impegnato con il calcio, mi piace dedicarmi a hobby che mi rilassano, come giocare alla PlayStation, scattare fotografie e disegnare. Sto imparando anche a dipingere. Questi piccoli momenti di svago mi permettono di staccare la mente dalle pressioni quotidiane e ricaricare le energie”.

“Mi piace il padel, in Danimarca è molto popolare. Apprezzo anche l’hockey, che in Danimarca è popolarissimo. Seguo anche il tennis, ed il mio tennista preferito è Alcaraz. Non so se è il caso di dirlo… ma odio gli insetti. Perfino delle mosche. Ora non ne ho più paura ma odio gli insetti. Non sono la mia più grande paura, ma diciamo che non li amo. Il mio più grande sogno è quello di essere una persona buona e generosa. Napoletano? Sto provando ad impararlo, ma è molto difficile. Come si dice “bro”, il fratello, l’ho imparato. Si dice “fratm”, ma devo imparare perché c’è anche l’italiano”

“La mia carriera calcistica è stata un viaggio lungo e affascinante, ma credo che il meglio debba ancora venire. Mi impegno ogni giorno per migliorare, per crescere come giocatore e come persona, con la speranza di continuare a dare il massimo per i miei tifosi e per il club che mi ha accolto a braccia aperte: il Napoli”.