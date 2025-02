Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto ai microfoni di Televomero per parlare della stagione del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“La questione infortuni inizia a dare fastidio e, secondo me, andrebbe approfondita in modo seria, con domande specifiche per avere risposte specifiche. Non guardo il calendario, il Napoli è padrone del proprio destino. Se le vince tutte sarà Campione d’Italia”.