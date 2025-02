Aia, le designazioni arbitrali per la ventisettesima giornata. Milan-Lazio a Manganiello

L’Aia, attraverso il proprio sito ufficiale, ha svelato le designazioni arbitrali per la ventisettesima giornata di Serie A. Oltre Napoli-Inter, è molto atteso anche il match Milan-Lazio, che sarà diretto da Manganiello con Mazzoleni al Var. L’Atalanta, che potrebbe approfittare del risultato del Maradona, ospita il Venezia. A dirigere quest’incontro sarà Collu, con Aureliano al Var. La Juventus invece, in cerca di riscatto dall’eliminazione in Coppa Italia, ospiterà l’Hellas Verona. L’arbitro del match sarà Marchetti, con Pezzuto al Var. Di seguito, tutte le designazioni di giornata.

FIORENTINA – LECCE Venerdì 28/02 h.20.45

MARINELLI

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: SANTORO

VAR: DI PAOLO

AVAR: AURELIANO

ATALANTA – VENEZIA Sabato 01/03 h.15.00

COLLU

DEI GIUDICI – GARZELLI

IV: MASSIMI

VAR: AURELIANO

AVAR: FABBRI

UDINESE – PARMA Sabato 01/03 h.20.45

MARESCA

PRETI – DI MONTE

IV: MONALDI

VAR: PATERNA

AVAR: SOZZA

MONZA – TORINO h.12.30

RAPUANO

CARBONE – MINIUTTI

IV: BONACINA

VAR: DI BELLO

AVAR: PATERNA

BOLOGNA – CAGLIARI h.15.00

ZUFFERLI

DEL GIOVANE – FONTEMURATO

IV: GALIPO’

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: FABBRI

GENOA – EMPOLI h. 15.00

MASSA

MONDIN – LUCIANI

IV: PRONTERA

VAR: SOZZA

AVAR: MARINI

ROMA – COMO h. 18.00

PAIRETTO

BACCINI – IMPERIALE

IV: GIUA

VAR: CHIFFI

AVAR: PICCININI

MILAN – LAZIO h. 20.45

MANGANIELLO

PASSERI – COSTANZO

IV: FOURNEAU

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PEZZUTO

JUVENTUS – H. VERONA Lunedì 03/03 h. 20.45

MARCHETTI

ROSSI C. – RASPOLLINI

IV: RUTELLA

VAR: PEZZUTO

AVAR: FABBRI