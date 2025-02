Ag. Obaretin: “Ottimi contatti col Napoli. Futuro? Vediamo…”

Lorenzo Lazzari, agente di Nosa Obaretin, difensore del Napoli in prestito al Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni a PianetaBari. Ecco come si è espresso sul suo assistito:

“Con il Napoli i rapporti sono ottimi, loro in questo momento sono concentrati sulla stagione, si stanno giocando tanto. I dialoghi con loro sono ottimi e frequenti, lui sta facendo benissimo e ha attirato su di sé l’attenzione di tanti club, non solo in Italia. Ma in questo momento sarebbe un errore pensare a quello che sarà, oggi deve restare concentrato sul presente. Ci sono davanti mesi fondamentali, a fine stagione insieme al Napoli e al Bari. A gennaio qualcuno ci ha cercato ma abbiamo ringraziato perché per lui era troppo importante dare continuità alla stagione, non c’è stata nessuna apertura. A bocce ferme faremo tutte le valutazione“.