Tuttosport – Anguissa fuori 4 settimane, decimo infortunio stagionale per il Napoli

Secondo quanto riporta Tuttosport Anguissa ha accusato un risentimento muscolare proprio nei minuti finali del match contro il Como. Ieri gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra, con i tempi di recupero tra le 3 e le 4 settimane. Questo è il decimo infortunio muscolare per il Napoli dall’inizio della stagione, il quinto dovuto al muscolo soleo. Anguissa non sarà disponibile per la partita contro I’lnter, cosi come Neres e Mazzocchi, che cercheranno di rientrare per la partita contro il Milan a fine marzo.