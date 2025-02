Spalletti: “Raspadori? Un giocatore importante come lui fa sempre comodo”

Luciano Spalletti, c.t. dell’Italia, è intervenuto in un’intervista per il quotidiano La Repubblica dalla sua tenuta “Rimessa di Montaione in Valdelsa”. Ecco cosa ha dichiarato:

“Il passo successivo al 3-5-2 è avere qualcosa del sistema dell’Europeo: calciatori che saltano l’uomo, un po’ alla Baggio, per avere più sbocchi sulle fasce. Il gruppo è quello. Siamo fiduciosi in Maldini, da seconda punta o nel mezzo spazio. Sono importanti le varianti, Raspadori, Zaccagni, Cambiaso. Tra i giovani Baldanzi e Koleosho. E a centrocampo Casadei. La parte fisica è rilevante, sui calci piazzati si vanno ad affrontare armadi a muro. Il confronto internazionale ti obbliga a tenere conto di questo”.