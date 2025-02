Sky – Inter, si lavora al recupero di Thuram per il Napoli. Non ce la fa Darmian

La redazione di Sky Sport ha svelato alcune novità in merito a come arriverà l’Inter alla partita di sabato al Maradona, dove sfiderà il Napoli in quello che si prospetta essere un match decisivo per le due compagini. Secondo quanto riporato, lo staff nerazzurro cercherà di recuperare Marcus Thuram in modo che possa partire titolare in occasione del big match. Il francese è rientrato parzialmente in gruppo, e nella giornata di domani dovrebbe prendere parte alla seduta d’allenamento completa. Non ci sarà invece Matteo Darmian, uscito anzitempo nel corso della partita di Coppa Italia disputata con la Lazio nella serata di ieri. Per lui si prospetta un problema ai flessori. Ancora assenti invece Carlos Augusto, Nicola Zalewski e Yann Sommer.