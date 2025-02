Repubblica – Stress e sforzo muscolare: i due fattori che hanno messo gli azzurri k.o.

Il Napoli è costretto a fare a meno anche di Anguissa.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Repubblica, secondo cui gli azzurri devono fare i conti con un duplice fattore: stress mentale e sforzo muscolare. La squadra di Antonio Conte è partita davvero forte in stagione e adesso ne sta pagando le conseguenze. Dare il massimo per raccogliere sempre i 3 punti chiede un grande sacrificio fisico e mentale. E gli azzurri rischiano di aver pressato troppo il motore, a tal punto da mandarlo in cortocircuito.