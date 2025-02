Repubblica – ” La maggior parte dei giocatori si sono infortunati in allenamento, questo deve far riflettere “

Tanti, troppi infortuni in casa Napoli che stanno compromettendo il finale di stagione degli azzurri. L’edizione odierna della Repubblica ha messo in luce le diverse motivazioni dietro a queste problematiche. Ecco un estratto dell’articolo:

” Mettendo nel conto il rischio di ritrovarsi nel momento della verità col motore surriscaldato e fuori giri. Si spiega così l’improvviso affollamento nell’infermeria, dove in rapida successione sono stati costretti a ricorrere alle cure dello staff medico Olivera, Spinazzola, Neres, Politano e due volte Mazzocchi. Simile la tipologia degli incidenti, quasi tutti concentrati nella delicata zona del polpaccio. Ed è un motivo di riflessione pure il fatto che nella maggioranza dei casi i giocatori si siano infortunati in allenamento, invece che nel momento agonistico di massimo sforzo della gara. La sostanza tuttavia non cambia: alla base della catena di ko c’è il sovraccarico da stress, a cui la squadra ha pagato dazio pure con la flessione atletica delle ultime 4 partite, con Roma, Udinese, Lazio e Como. “