Napoli, non solo Anguissa, spunta un altro diffidato. Ecco chi è

André-Frank Zambo Anguissa non è l’unico calciatore diffidato in casa Napoli. Tra gli azzurri, infatti, figura anche il nome del capitano Giovanni Di Lorenzo. A seguito dell’ammonizione rimediata in Como-Napoli, il terzino figura esattamente come il camerunense nell’elenco dei calciatori a rischio squalifica in caso di ammonizione. Ovvio, Di Lorenzo non salterà il big match contro l’Inter, ma in caso nel corso di questo gli venisse inflitto un giallo, salterebbe la prossima partita, ovvero Napoli-Fiorentina.