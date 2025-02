Napoli, adesso hai a disposizione solo due centrocampisti centrali. In estate bisogna assolutamente intervenire

McTominay e Billing. Questo recita il centrocampo del Napoli, che se messo a confronto con tutte le altre big della Serie A mostra quanto gli azzurri siano carenti in questa zona del campo. L’unica possibile alternativa sarebbe quella di abbassare Raspadori, ma si è visto chiaramente come non si trovi a suo agio in una posizione così lontana dalla porta. Il fatto è che la situazione era già ben chiara sin dall’inizio della stagione, e adesso con Anguissa fermo ai box per chissà quanto tempo, bisognerà stringere i denti. Con i giocatori contati e senza alternative, Antonio Conte dovrà fare tutti gli scongiuri del caso, e cercare di inventarsi qualcosa di inedito, magari quella di presentare una doppia regia con Gilmour e Lobotka assieme potrebbe essere una soluzione.

Quest’estate però, bisogna intervenire con decisione e dare delle opzioni valide al mister in caso di situazione di emergenza come questa, perchè non ci si può giocare uno scudetto con sole due mezz’ali a disposizione.