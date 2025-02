Il valzer delle favorite: Napoli, Atalanta, Inter tra Serie A e Champions

La situazione in campionato per il Napoli si sta facendo preoccupante, soprattutto alla luce dell’uscita di scena della Dea dalla Champions, che adesso concentrerà tutte le sue forze sulla Serie A. Attenzione però, perché questo discorso vale soltanto per lo scudetto, in quanto, l’ottimo gap sulla quinta consente al club Partenopeo di stare tranquillo: perché l’obiettivo Champions può essere raggiunto con largo anticipo.

Le scommesse calcio di Serie A con le quote aggiornate di Betfair ripropongono l’Inter come favorita a 1.61, dopo un breve periodo di dominio del Napoli, con la quota Antepost che era scesa fino a 1.9 e oggi è salita fino a 2.75. Anche l’Atalanta guadagna punti, perché la sua quota vincente scudetto prima del 5 – 0 contro l’Empoli era salita a 13, mentre oggi oscilla tra 9 e 9.5.

In questo valzer imprevedibile della top 3, l’armata di Conte dovrà fare buonissimo viso a un gioco crudele, quello del calcio, con una buona dose di scaramanzia tattica che non deve mancare mai negli affari calciofili dei Partenopei.

Le statistiche del Napoli tra top e flop in campionato

Febbraio è stato il mese peggiore per gli Azzurri, che su quattro gare e 12 punti disponibili, sono riusciti a mettere in cassaforte solo 3 punti, perdendo anche la vetta della classifica e con la Dea alle calcagna che spinge per arrivare al top. Con i 6 gol subiti in questo frammento di campionato analizzato, il Napoli possiede ancora la migliore difesa della categoria ma a pari merito con la Juve.

Il disastro è la trasferta, perché tre delle ultime quattro gare sono state disputate fuori casa, inoltre, i mancati rinforzi nella sessione di mercato a gennaio stanno sicuramente amplificando i problemi, con Lukaku che non sta dando i risultati sperati. Non ci resta che combattere insieme a De Laurentiis che suona la carica e Conte pronto a un attacco serrato per fare il colpaccio in questa stagione, già ampiamente soddisfacente se inquadrata in ottica qualificazione Champions 2025/2026.

Il pericolo Atalanta nello scontro al vertice

Insieme all’Inter, la Dea possiede il miglior reparto offensivo con una media abbondante di oltre 2 gol per match, anche se la squadra è imprevedibile in campionato, questo dato statistico costituisce una minaccia nella lotta scudetto, soprattutto alla luce dell’eliminazione Champions. Come se non bastasse, l’Atalanta possiede anche due dei migliori bomber di questa stagione: Retegui e Lookman.

La questione Champions dell’Inter

Nella scaramanzia tattica ogni tifoso napoletano dovrà seguire le quote champions league in diretta live su Betfair e assicurarsi sempre la buona riuscita dell’Inter, perché un eventuale calendario pieno per il Biscione, costituisce un punto di debolezza che assicurerebbe agli uomini di Conte, almeno di colmare il gap tattico della rosa, nettamente inferiore per nomi ed esperienza in Serie A.

I Nerazzurri rientrano nella top 6 delle favorite per la vittoria Champions e questo significa che già le statistiche sono dalla parte degli Azzurri. Il calcio è sicuramente una questione di statistica, ma devono anche incastrarsi tutte le condizioni per favorire la vittoria di un club e, a questo, contribuiscono in maniera netta i singoli episodi di ogni match. Il campionato di Serie A sta cominciando davvero adesso, gustiamoci il valzer tra Napoli, Atalanta e Inter: le favorite allo scontro scudetto 2024/2025.