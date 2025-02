Il Mattino – Conte a colloquio con lo staff: si cambierà rotta in allenamento con sedute meno intense

Antonio Conte e il suo staff devono correre ai ripari dopo l’epidemia infortuni che si sta abbattendo su Castel Volturno.

Ne ha parlato Il Mattino stamane, secondo cui l’allenatore è chiamato ad interrogarsi su quanto accade ai suoi calciatori: il leader dei partenopei ha chiamato Coratti, preparatore atletico del Napoli, per discutere del problema infortuni e cambiare quelle che saranno le prossime sedute di allenamento con i conseguenti carichi di lavoro. Si va verso una riduzione dell’intensità per non incappare in altre situazioni di emergenza.