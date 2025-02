ADL è pronto ad interrogarsi sui continui infortuni in casa Napoli.

Ne ha parlato Il Mattino stamane, secondo cui è stato proprio il patron azzurro a scendere in campo questa volta: il presidente ha sentito direttamente lo staff tecnico in merito agli episodi delle ultime settimane, per vederci chiaro e capire cosa stia succedendo. Il numero degli indsponibili inizia ad essere un problema per gli azzurri.