Gds – ” Ennesimo infortunio al soleo per il Napoli, Conte è in emergenza “

Non c’è pace per il Napoli e per Antonio Conte, di nuovo in emergenza visto l’ennesimo infortunio che ha colpito gli azzurri. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha analizzato la situazione, ecco un estratto dell’articolo:

” L’infortunio di Anguissa è il quinto allo stesso muscolo soleo di questa stagione: qualcosa sulla pianificazione atletica – o nella gestione del recupero – evidentemente non ha funzionato alla perfezione e adesso Conte si ritrova nuovamente in emergenza. A Como, almeno, si è rivisto Spinazzola, con Olivera in panchina. Ma i problemi restano. E soprattutto, resta da capire il perché di questo accanimento al soleo. Prima di Anguissa (gamba destra) era toccato due volte a Mazzocchi (sinistra a novembre, destra ora), a Politano (sinistra) a inizio 2025 e appunto a Olivera (sempre gamba sinistra). Cinque indizi che avranno sicuramente fatto scattare un campanello d’allarme su una squadra apparsa molto stanca nell’ultimo periodo. “