Gazzetta – Conte prova un nuovo modulo in occasione di Napoli-Inter? L’ipotesi

Che Antonio Conte si presenti alla super sfida contro l’Inter senza sfruttare né il 4-3-3 né il 3-5-2? È la domanda che si pone l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Tra le tante idee su come poter schierare i partenopei contro la corazzata nerazzurra, potrebbe esserci la remota ipotesi di provare un nuovo schema: il 4-2-3-1. Difficile che si possa vedere in campo, ma gli azzurri dispongono di alcuni elementi per poter provare il sistema. “Ma c’è una possibilità, sembra anche assai remota, forse è semplicemente una sensazione che vaga per la Pineta di Castel Volturno, dituffarsi nel 4-2-3-1, che per gli amanti dei numeri e delle divagazioni poi si trasformerebbe in 4-4-2, ma queste sono laiche letture esterne. E però in organico ci sono palleggiatori (Gilmour da affiancare a Lobotka) o fisici bestiali (McTominay sul lato sinistro dello slovacco o in prossimità di Lukaku)”.