Ferlaino: “Napoli-Inter non decisiva per lo scudetto. Stadio? Miglior opzione ristrutturare il Maradona”

Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Tra gli argomenti, si è parlato a proposito della sfida che si terrà tra i partenopei e l’Inter. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Napoli-Inter è certamente è una partita scudetto, il campionato è ancora lungo e tutto ancora può succedere, non è una partita scudetto. L’Inter non è una squadra da sottovalutare, stimo molto Antonio Conte. Ci sono molti fattori che determinano la vita dell’allenatore. Non mi aspetto nulla. Spero che il Napoli batta l’Inter e faccia un bel passo avanti per questo campionato. Sarei diventato il carceriere di Kvaratskhelia come con Diego? Bisogna vedere una serie di situazioni, il bilancio e le offerte. I tempi sono cambiati. I campionato si deciderà all’ultima giornata, viviamo alla giornata. L’Atalanta? Non credo che dobbiamo preoccuparci a livello di scudetto. Una squadra provinciale che ha grandi meriti. L’occasione degli Europei per ristrutturare lo stadio? Devono trovare un accordo tra il Napoli ed il Comune, non si può fare un secondo Stadio. La cosa migliore per me è ristrutturare il Maradona”.