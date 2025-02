Febbrari a KKN – ” Il soleo è il muscolo più difficile da gestire nella riabilitazione “

Luigi Febbrari, preparatore atletico, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:



Il preparatore ha spiegato le problematiche legate all’infortunio del soleo, che ha colpito diversi giocatori del Napoli: ” Sicuramente il soleo è il muscolo più difficile nella riabilitazione, perché è lunga e può essere soggetto a ricadute perché collocato in una posizione difficile da gestire. Questo a causa della sua riabilitazione bio-meccanica. Le ricadute a volte non sono causate dal lavoro ma anche dalla particolarità del posizionamento della lesione, sicuramente non a causa dei protocolli di gestione. La storia di questo muscolo manda questi messaggi, quelli di un muscolo che crea davvero molta difficoltà. I protocolli son quelli, quindi difficile inventarsi qualcosa di diverso. Quando c’è un polpaccio che si fa male diventa sempre più difficile. Tra i miei colleghi ci siamo sempre detti una cosa: Se uno si deve proprio fare male meglio che non si faccia male al polpaccio. “

Si è poi espresso riguardo la sfida scudetto tra Napoli ed Inter: ” Partita molto delicata che non compromette niente, né per l’una né per l’altra perché mancano ancora tante partite. Conte è risalito anche da situazione molto più precarie. Nella gara ovviamente non dovrà mancare la prestazione, con applicazione e attenzione. L’idea di avere su ogni giocata un’idea di grande tensione. “