Secondo quanto riporta il tabloid inglese talkSPORT, il Napoli sarebbe pronto a pagare solo una parte dei 73 milioni di euro che lo United spese per Hojlund dall’Atalanta. Ironia della sorte, il club inglese ha un forte interesse per Victor Osimhen, di proprietà del club azzurro e ora in prestito al Galatasaray, ma uno scambio sarebbe davvero difficile.