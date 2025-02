Philip Billing partirà dal 1′ contro l’Inter senza alcun dubbio dopo il forfait di Anguissa.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, secondo cui il centrocampista ex Premier sarà negli undici scelti da Conte per affrontare l’Inter: ad ogni modo l’atleta ha giocato una sola partita da titolare, non ha ancora molto minutaggio nelle gambe e questo potrebbe essere un ostacolo per restare in campo 90′ in una gara così importante.