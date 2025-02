Antonio Conte studia al meglio la preparazione del big match di sabato contro l’Inter capolista.

Come riportato stamane da La Repubblica, gli azzuri potrebbero ritrovarsi una sola volta in allenamento a discapito della consueta doppia seduta prima dell’Inter. Una tattica che il tecnico potrebbe usare per non stressare troppo i muscoli e la testa di un gruppo ultimamente martoriato da difficoltà fisiche durante i 90′ di gara.