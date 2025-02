Cm.it – Cessione Kvaratskhelia-Psg, affare da 80 milioni complessivi. Il Napoli ne ha già incassati una parte, i dettagli

La cessione di Khvicha Kvaratskhelia al Psg è risultata essere uno dei temi di maggior discussione in casa Napoli. In tanti si sono posti il dubbio se valesse la pena cedere un top player come il georgiano a gennaio, così come ha fatto discutere la caccia al sostituto. Intanto, il portale Calciomercato.it ha parlato delle cifre relative alla sua partenza in Francia. Secondo quanto riportato, il costo complessivo del trasferimento non è tra i 70 ed i 75 milioni come circolato inizialmente, ma di ben 80 milioni, di cui 24 già arrivati nelle casse del Napoli. Il resto della cifra, arriverà in 4 rate da 14 milioni ciascuna.