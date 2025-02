Cds – ” 4-3-3 o 3-5-2 contro l’Inter ? Conte sembra intenzionato ad usare questo modulo “

Dubbi di formazione per Antonio Conte in vista della sfida scudetto contro l’Inter. Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport si è posta l’analisi su quale modulo sceglierà il tecnico leccese per affrontare la squadra di Simone Inzaghi. Ecco un estratto dell’articolo:

“ Il valore complessivo del prossimo avversario, le pressioni per la posta in palio e l’emergenza continua sono elementi oggettivi quanto la gravità dell’assenza di Anguissa. Uno degli uomini chiave del sistema di gioco di Conte, fondamentale nelle pressioni, sulle palle alte, in fase offensiva e di finalizzazione: i suoi 5 gol sono stati preziosissimo ossigeno per un attacco spesso sprecone e mai in armonia con l’ottima produzione media. Considerando la nuova defezione, senza Neres e con Olivera rientrato a Como ma solo in panchina e tutto da verificare, non è più così facile immaginare il ritorno al 4-3-3. La possibilità resta, Conte valuta, ma il 3-5-2 continua a sembrare la soluzione prediletta anche contro l’Inter. A specchio, faccia a faccia con Inzaghi, ognuno con i propri principi e le proprie certezze. E il signor Antonio, in questo momento, ha riscoperto il valore di Raspadori da attaccante puro. “