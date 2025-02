Castellacci: “Troppi infortuni al soleo? Conte potrebbe aver cambiato modo di preparazione”

Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito della problematica degli infortuni in casa Napoli. Di seguito, le sue dichiarazioni a riguardo.

“Troppi infortuni al soleo? Non essendo all’interno dello staff non posso sapere ciò che fa o non fa Conte. Conoscendolo nella sua preparazione magari ha cambiato modo di preparazione o ha intensificato, ma fa parte della filosofia vincente. Qualora ci fosse stato un sovraccarico a livello di preparazione allora il rischio infortuni e lesioni diventa più alto, poi con l’umidità ed il terreno di gioco duro è ancora peggio. Parliamo teoricamente, ma quando ci si fa male sempre allo stesso muscolo una riflessione in più va sempre fatta. Qualora uno vede che ci sono tanti infortuni al soleo ci si mette a tavolino e si fa una revisione degli esercizi ed evitare che si ripetano questi esercizi. Considerata la valenza dello staff di Antonio Conte credo che questa revisione l’avranno già fatta. Poi i terreni duri e l’umidità portano a contrattura, va fatto molto riscaldamento e se un ragazzo accenna ad una sofferenza muscolare bisogna stare attenti a sollecitarlo più di tanto”.