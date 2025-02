Ultime di formazioni Sky – Possibile ritorno al 4-3-3: Olivera titolare

Sabato alle 18:00 è in programma il big match al Maradona contro l’Inter. Sky Sport prova ad ipotizzare il possibile 11 del Napoli, con il recupero in difesa di Olivera. Ritorno al 4-3-3 dal 1′ con l’uruguiano regolarmente a sinistra e Spinazzola che scalerebbe come esterno d’attacco. Politano e Di Lorenzo ritornano nella loro posizione a destra e Anguissa torna titolare a centrocampo. A farne le spese sarebbe Raspadori, che nelle ultime due uscite è sembrato quello più in forma. Sono ancora in corso le valutazioni per Antonio Conte e non è escluso che si continui con il 3-5-2 per favorire l’ex Sassuolo.