Trevisani: “Ecco come finirà il big match di sabato tra Napoli e Inter”

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista, ha rilasciato delle dichiarazioni sul match di sabato tra Napoli e Inter, nel podcast Fontana di Trevi sul canale Youtube di Cronache Di Spogliatoio. Ecco le sue dichiarazioni:

“Per me Napoli-Inter finisce in parità, i nerazzurri hanno la Lazio in Coppa Italia e il Feyenoord in Champions, a livello d’organico sono pochi. E’ stata difficile con il Genoa, confortante la vittoria. Sono 3 punti che valgono molto e per questo Lautaro Martinez ha festeggiato in quel modo. Il pallone entra con forza colpendo un calciatore del Genoa”.