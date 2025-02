Intervistato al Corriere dello Sport il talento dello Shakhtar Georgiy Sudakov ha parlato dell’interesse del Napoli verso di lui. Ecco quanto detto:

“Il Napoli ha fatto un’offerta, ma lo Shakhtar ha deciso che sarei dovuto rimanere lì. Io non ho mai detto di no. Vorrei mettermi alla prova nel campionato italiano, soprattutto in squadre con tanti giocatori forti, ma la decisione finale spetta al mio club. L’Italia è un paese con una grande storia calcistica, un calcio tattico e tifosi appassionati. Per un centrocampista con le mie qualità la Serie A potrebbe essere il campionato perfetto per crescere. Ci giocano molti centrocampisti di alto livello, gli allenatori sono grandi tattici e il calcio è molto intenso. Inoltre, molti giocatori ucraini hanno già lasciato il segno in Italia”