Intervistato post derby di Istanbul tra Galatasaray e Fenerbahce Victor Osimhen ha detto la sua in merito al suo futuro. Ecco quanto detto:

“Al momento non so nulla del mio futuro. Fino a pochi mesi fa nessuno avrebbe mai pensato neppure al Galatasaray e molti pensavano anche che sarei andato via a gennaio. Io personalmente vivo tutto al momento. Non so cosa accadrà in estate, ma posso dire che sono innamorato di questi tifosi, amo questo club, il presidente, lo staff, adoro chiunque sia associato al Galatasaray. Per me è davvero un privilegio essere qui e mi sto godendo questa esperienza”.