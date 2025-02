L’ex Verdi: “Napoli? Se potessi tornare indietro, non partirei subito”

Simone Verdi, attaccante del Sassuolo ed ex Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni al canale ufficiale del club emiliano. L’ex numero 9, ha parlato anche della sua esperienza in azzurro:

“Napoli è stata un club importante, mi hanno dato l’occasione di andare in una grande squadra e se potessi tornare nel passato sicuramente non partirei subito da lì poichè ci si mette molto ad arrivarci, tanto tempo per andare in una squadra cosi e poco tempo per partire. Per questo se tornassi indietro, lotterei anche giocando poco, ma quando si arriva in una squadra così bisogna anche restarci fin quando non arriva il club a dirti di partire”.