L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sui motivi che hanno portato a questa mini-crisi del Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli sta palesando difficoltà, il mese di febbraio è stato molto deludente per la squadra azzurra. Ci sono quattro motivi dietro questo momento di difficoltà. Uno dei motivi principali è rapportabile alla condizione fisica della squadra. Lo dimostrano i secondi tempi che se fino alla gara contro la Juventus erano la specialità di casa, ora c’è stata un’inversione. Infatti, gli azzurri riuscivano a dare il colpo di grazia nei secondi 45′ minuti, ma nelle ultime quattro gare si sono fatti riprendere tre volte. Poi ci si mette che il mercato ha inciso negativamente, perché perso Kvara la società non è riuscita a prendere un sostituto di qualità che potesse affiancare Neres. Con l’addio del georgiano ci si aspettava un investimento che non è arrivato. Poi ci si mettono gli infortuni che hanno ridotto la rosa all’osso. Un altro aspetto che ha influito in queste settimane è il calo dei big, soprattutto Lukaku. Non è un caso che il suo ultimo gol risale alla vittoria contro la Juventus e che a gennaio sia stato lui il mattatore tra gol e assist. La squadra azzurra ha bisogno di ritrovare Big Rom, i suoi gol e il suo strapotere fisico. Anche Lobotka deve ritrovare il passo migliore.