Direttore Tuttosport: “L’autogol di Rrahmani è sintomo di una cosa”

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, il direttore del quotidiano Tuttosport, Guido Vaciago ha parlato della debacle del Napoli di domenica a Como: “Il Como è una squadra che forse è stata sottovalutata nella prima parte della stagione, probabilmente per i risultati, ma guardiamo ad esempio alla gara persa con la Juventus, dove non aveva demeritato, guardiamo alla vittoria contro la Fiorentina, Milan e Atalanta avevano faticato, la Lazio era stata fermata in casa, forse in questo momento la coincidenza di un Como in un periodo di entusiasmo e del Napoli che con gli infortuni e qualche altro problema non è lo stesso di qualche settimana fa, può arrivare una sconfitta. Devo dire che è inutile tornarci ma l’autogol di Rrahmani ha riportato alla memoria le immagini di Mai dire gol. Può essere sintomo di una squadra che ha avuto problemi di concentrazione, di pressione, sta gestendo una testa della classifica che sembrava abbastanza insperata. Il mercato può aver messo in difficoltà la squadra anche dal punto di vista mentale.“