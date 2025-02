L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla lotta a tre per lo Scudetto. Secondo il quotidiano Inter, Napoli e Atalanta sono in lotta per lo Scudetto. La poltrona tricolore è contesa da tre squadre a dodici giornate dalla fine. Secondo le previsioni di Opta non ci sono dubbi in merito a chi vincerà. Una poltrona per tre, è un evento raro per il campionato italiano ma non una novità assoluta. Tre stagioni fa a dodici giornate dalla fine il Milan aveva due punti di vantaggio su Napoli e Inter. Nel 2001-02 Roma e Inter avevano 53 punti, la Juventus 52. Finì con la vittoria della Juventus. Nel 1997-98 la classifica era Juve 54, Inter 53, Lazio 52. Anche quella volta vinse la Juve. Stavolta i bianconeri sono fuori dai giochi. Lo scudetto è affare riservato a Inter (57 punti), Napoli (56) e Atalanta (54). Il Predictor di Opta non ha dubbi: ai nerazzurri assegna il 64,8% di chance; il Napoli ha il 28,1 e all’Atalanta rimane il 6,1%.