L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sui tifosi che saranno sabato sugli spalti del Maradona. Secondo il quotidiano cresce l’attesa per Napoli-Inter, big match della 27esima giornata di campionato. Lo stadio Diego Armando Maradona sarà tutto esaurito. Napoli ci crede. Non si arrende, non si ferma: sabato sarà un’invasione, Maradona in campo con la squadra. L’ottavo sold out della stagione è già in archivio. E sarà il terzo in serie dopo quelli con Juve e Udinese. Forse il più significativo: sei giorni dopo il crollo di Como e dopo un periodo senza vittorie di un mese sfidare i campioni d’Italia con la città che spinge per riconquistare il primo posto svanito dopo nove settimane è un valore aggiunto. È l’ennesima conferma di un amore che non conosce confini e soprattutto la certificazione di una fiducia che non è svanita: il sogno regge. E la caccia allo scudetto continua: tutto è ancora possibile