Sport Mediaset – ” Numeri impietosi per Lukaku, è come se il Napoli giocasse in 10 ! “

L’edizione odierna di Sport Mediaset boccia clamorosamente le recenti prestazioni di Romelu Lukaku. Ecco un estratto dell’articolo:

” C’è senza dubbio un calo di forma complessivo della squadra, una stanchezza sia fisica che mentale. Non può essere un caso che quando Lukaku ha smesso di segnare la squadra ha cominciato a faticare. L’attaccante belga, assist per Raspadori contro la Lazio a parte, a febbraio non ha mai trovato la via del gol e ieri al Sinigaglia è stato sostituito dopo poco più di un’ora di gioco. Numeri impietosi quella del belga che in riva al lago ha toccato solo sette palloni in tutto il primo tempo. Insomma, come giocare con un uomo in meno, cosa che nessuna squadra può permettersi. “