Sky Sport – Inter, infortunio per tre giocatori ! Saltano il Napoli ? Le ultime

Arrivano brutte notizie in casa Inter, tre giocatori sono in dubbio per la sfida scudetto contro il Napoli. Dopo Thuram e Frattesi, si è fermato anche Zalewski a causa di un risentimento al soleo della gamba sinistra. Il polacco salterà sicuramente la partita di Coppa Italia contro la Lazio, e verrà monitorato giorno per giorno per stabilire le possibilità di strappare una convocazione per il big match di sabato. Stessa procedura per Thuram, che oggi ha svolto parte dell’allenamento in gruppo e in parte personalizzato, e per Frattesi. Fermi ai box anche Carlos Augusto e Joaquin Correa. A riferirlo è Sky Sport sul suo sito.