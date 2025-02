La Roma di Claudio Ranieri vince per 4-0 contro il Monza all’Olimpico, fanalino di coda di questa Serie A.

Per i giallorossi due reti per tempo: nei primi 45′ a segno Saelemaekers e Shomurodov, nella seconda frazione a corroborare il vantaggio sono arrivate le rete di Angelino e Cristante. Una vittoria che avvicina di tantissimo la Roma alla zona Europa e a Milan e Fiorentina in classifica.