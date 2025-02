Pincolini a KKN – ” Il Napoli è obbligato a vincere, e se non sai gestire la pressione… “

Vincenzo Pincolini, preparatore atletico della Lettonia, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:

” Ho visto Como-Napoli, l’ho vista tutta. Ho l’impressione che questa non sia la squadra di Conte, m’aspetto una squadra più arrembante e che morda di più. Il Como è uscito fuori giocando bene a calcio. Se Lukaku non si muove di più si fa più fatica a servirlo, in questo periodo c’entra la parte fisica, ma i calciatori sembra non abbiano capito ciò che chiede l’allenatore. Il Napoli è obbligato a vincere, la pressione c’è e se non la sai gestire qualcosa ti può togliere. Inter? Se gli togli la gamba di Dimarco e la pressione e l’aggressività di Barella diventa una squadra prevedibile. Inzaghi deve lottare contro il calo di condizione di questi giocatori fondamentali. L’Atalanta? La squadra c’è, non ha l’obbligo di vincere, è libera e ieri ha dimostrato con che facilità sia riuscita a chiudere la partita di Empoli. “