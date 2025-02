Napoli, che succede alla difesa? Sono nove i gol subiti nelle ultime sei partite

Il bunker difensivo del Napoli, almeno per ora, è crollato. Il dato è eloquente e simbolo delle recenti difficoltà degli azzurri: 9 gol subiti in 6 partite, con il clean sheet che manca dalla partita contro l’Hellas Verona datata 12 gennaio. Imprecisioni e disattenzioni clamorose sono costate caro agli azzurri in quest’ultime partite. Dietro a questi problemi ci sono diversi fattori che hanno contribuito ad alimentarli, dagli infortuni fino al cambio di modulo che ha causato un po’ di confusione nel reparto, i gol di Isaksen e Diao ne sono l’esempio.

Per vincere bisogna segnare un gol in più degli avversari, ma allo stesso tempo bisogna subirne uno in meno: speriamo che il mister possa ritrovare quella compattezza e solidità difensiva vista nella prima parte di stagione.