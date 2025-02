La Repubblica – Napoli, dopo i risultati deludenti delle ultime gare, ADL ha deciso di esporsi

La Repubblica si è soffermato sulle parole di Aurelio De Laurentiis al termine della gara di ieri contro il Como: “Altro che duello scudetto, insomma. Il trend (3 punti in 4 giornate) è così preoccupante che ha sentito l’esigenza di uscire allo scoperto persino Aurelio De Laurentiis, visto che ci sono altre 12 partite da giocare e serve un’immediata reazione per non mettere in pericolo anche la qualificazione per la zona Champions League. “Non è un punto in meno dalla vetta che ci deve spaventare. Noi siamo una grande squadra, con un grande Allenatore. Noi siamo il Napoli. Forza Capitano! Forza Ragazzi!”, ha infatti cinguettato il presidente, silente durante il disastroso mercato invernale e di nuovo loquace solo adesso, quando la posta in palio da difendere è il piazzamento tra le prime quattro. Un film già visto. Ma De Laurentiis fa bene a non sottovalutare le conseguenze del mezzogiorno fatale di ieri, in cui il Napoli si è arreso al cumine di una ripresa orribile a una combinazione tra i gioielli del Como: Nico Paz e Diao, un acquisto di gennaio“.