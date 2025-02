Il Mattino – Napoli, Conte non ha concesso il giorno di riposo dopo la sconfitta di ieri

Stando a quanto riportato da Il Mattino, Antonio Conte non ha concesso nessun giorno di riposo agli azzurri dopo la sconfitta di Como: “Per sabato bisognerà recuperare energie fisiche e mentali che negli ultimi tempi sono venute meno. Sarà anche per questo che la squadra in pomeriggio riprenderà a lavorare a Castel Volturno per cominciare a preparare la supersfida del Maradona contro i neroazzurri. Nessun giorno di riposo stavolta per Di Lorenzo e compagni che faranno ammenda degli errori commessi ieri in riva al Lago nel chiuso dello spogliatoio“.