Gazzetta – Napoli, dopo tre pareggi ecco la sconfitta; i cambi di Conte non incidono

La Gazzetta dello Sport ha così commentato la sconfitta del Napoli contro il Como: “Dopo gli scricchiolii di tre pareggi, è arrivato il tonfo. Il Napoli perde partita e vetta della classifica. Il momento è difficile. Tre punti nelle ultime quattro, l’Inter a +1, l’Atalanta a -2, la Juve a -7, la classifica comincia ad accorciarsi ma pensando alla Champions e quindi alle squadre che stanno inseguendo. Hanno vinto in molte, il Napoli frena ancora e ora la classifica rischia di preoccupare, anche se tutti predicano calma, a partire dal presidente De Laurentiis. I cambi di Conte non fruttano nulla. Il Napoli dovrà convertire la delusione in rabbia buona per la resa dei conti di sabato. La sfida del Maradona con l’Inter può essere già decisiva in chiave tricolore, di sicuro rappresenterà un’occasione di riscatto immediato“.