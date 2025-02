Del Genio: “Spero che contro l’Inter Conte utilizzi il 4-3-3”

Il giornalista Paolo Del Genio ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“I numeri non decidono nulla, non possono determinare l’andamento di una partita e una stagione. Però guarda caso da quando il Napoli gioca 3-5-2 fa più fatica a creare occasioni ed è più vulnerabile difensivamente. Non dico che Conte ha sbagliato, non mi permetterei mai, ma mi chiedo perché si è passati al 3-5-2 che ha prodotto soltanto situazioni non positive“.

Quale modulo dovrebbe schierare Conte contro l’Inter? Non lo so ovviamente, ma sinceramente spero che si metta 4-3-3 perché andare a fare 3-5-2 contro 3-5-2, contro una squadra che lo fa da tanti anni e ha i giocatori giusti per farlo, mentre il Napoli dovrebbe improvvisare un po’, mi sembrerebbe un rischio eccessivo”.